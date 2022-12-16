Gözler yıl sonu faiz kararında
Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu faiz kararı toplantısı için tarih bilgisi merak ediliyor. Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekmişti. Faizde tek haneye düşülmesiyle birlikte, yıl sonu faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor.
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Her ay gerçekleşen faiz kararı toplantısında bu yılın son toplantısı yapılacak ve yıl sonu faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı toplantısı yayımlanan takvimle birlikte belli oldu.
Buna göre, Merkez Bankası faiz kararının 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.
"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILDI"
Faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtildi.
Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.
Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."
Reuters anketine katılan 13 ekonomistin tamamı da TCMB'nin bu ay politika faizini sabit bırakacağı görüşünde.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketini açıkladı. Yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düştü. Enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükseldi.
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