Hazine 2 ihalede 4,26 milyar lira borçlandı

13 Aralık 2022 Salı, 16:20

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk ihalede, 3 yıl (1253 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 2 milyar 769 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 45 milyon lira, net satış 969,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 105 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 3 milyar 407 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 880 milyon lira, net satış 1 milyar 340,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 502 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 4 milyar 259,4 milyon lira borçlandı.