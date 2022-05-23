Hazine, devlet tahvili ihalesinde borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7 milyar 405,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ihalede, 4 yıl (1561) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede basit faiz yüzde 25.67, bileşik faiz 27.31 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 6 milyar 408,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 858,1 milyon lira, net satış 3 milyar 955,5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 861 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 400 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine piyasaya 7 milyar 405,5 milyon lira borçlandı.
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