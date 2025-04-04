Hazine üç ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine üç ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak
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AA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:20

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Nisan'daki ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

8 Nisan'daki ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 4 yıl (1617 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, aynı gün yapacağı bir başka ihalede de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını doğrudan satacak.


Etiketler: #borsa #Hazine ve Maliye Bakanlığı #Tahvil

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