Hiksan Teknoloji hakkında 'rekabet soruşturması' açıldı

Rekabet Kurulu, Hiksan Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

AA
29 Kasım 2022 Salı, 10:30
Hiksan Teknoloji hakkında 'rekabet soruşturması' açıldı
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hiksan Teknoloji ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin yeniden satış fiyatını belirleyerek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

BULGULAR YETERLİ BULUNDU

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Hiksan Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca soruşturma açılması, teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.

 


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