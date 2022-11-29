Hiksan Teknoloji hakkında 'rekabet soruşturması' açıldı
Rekabet Kurulu, Hiksan Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hiksan Teknoloji ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin yeniden satış fiyatını belirleyerek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.
BULGULAR YETERLİ BULUNDU
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Hiksan Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Öte yandan, Kurulca soruşturma açılması, teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- İsmi anıt çınara verildi
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- A Haber: Adana'da petrol bulundu