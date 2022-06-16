İktidara yakın gazete duyurdu: 'Ara zam için çalışmalar başladı'
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ara zam' açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kurumlarla çalışma başlattığını duyurdu.
Türkiye'de yurttaşlar ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, ara zam beklentilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kurumlarla çalışma başlattığını duyurdu.
Yapılan çalışmalar kapsamında, asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında artırım, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde hazırlık yapılıyor.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı iki yıl olacak.
4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Asgari ücretliye ara zamda 6 aylık zam oranı da belirleyici olacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 35.64 olmuştu.
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