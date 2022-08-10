İngiltere'de enerji fiyatlarında artışın sürmesi bekleniyor
İngiltere'de hane başı aylık 164 sterlin olan toplam enerji faturasının gelecek yıl ocak ayında 355 sterlin olacağı öngörülüyor.
İngiliz enerji araştırmaları şirketi Cornwall Insight'tan yapılan açıklamada, faturalardaki yıllık üst limitin bu ayın sonunda toplam 3 bin 582 sterline, gelecek yılın ocak ayında ise bu rakamın 4 bin 266 sterline yükseleceğinin hesaplandığı belirtildi.
Ülkede hane başı aylık 164 sterlin olan toplam enerji faturasının gelecek yıl ocak ayında 355 sterlin olacağı tahmin ediliyor.
İngiliz enerji denetim kurumu Ofgem, en son nisan ayında tüketicilerin enerji faturalarında uygulanabilecek üst limiti yüzde 54 artırarak 1971 sterline yükseltmişti.
ARTIK ÜÇ AYDA BİR DEĞERLENDİRİLİCEK
Daha önce enerji faturalarında uygulanan üst limiti altı ayda bir gözden geçiren kurum, hızla değişen enerji fiyatları nedeniyle bu değerlendirmenin artık üç ayda bir yapılmasına karar vermişti.
Öte yandan İngiliz hükümeti, daha önce tüketicilerin enerji faturalarını ödeyebilmesine destek olmak amacıyla hane başına altı taksitle toplam 400 sterlin destek verme kararı almıştı.
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