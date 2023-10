İş dünyası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyor

Yayınlanma: 29.10.2023 - 11:35

Güncelleme: 29.10.2023 - 11:35

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayan Türk iş dünyasının temsilcileri gelecek yüzyıl için de mesajlarını paylaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, bütün dünyanın karşısında dimdik durmak, 'Biz Türkiye'yiz.' demektir. Türlü yokluklarla mücadele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğduğunun ilanı demektir" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomim'in aktardığına göre, Türk iş dünyası olarak Türkiye'yi en ileri noktalara ulaştırma kararlılığının hiç değişmeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıran, varlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı, ülkemizin istiklali ve istikbali için cansiperane mücadele edenleri, gazi ve şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

"İkinci yüzyılımızda da ışığımız ve pusulamız olacaktır"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve 100 yıllık kazanımları, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet yürüyüşüne hiç durmadan devam etmemiz için en büyük dayanağımızdır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç:

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, dijital ve yeşil dönüşümümüzü gerçekleştirip yüksek katma değer üreten, ileri derecede sanayileşmiş ülkeler arasında yer alacağımıza ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğimize yürekten inanıyorum. İkinci yüzyıla, 100 yıl önceki mücadele ruhuyla hazırız. Sanayicilerimiz, Cumhuriyet'imizin verdiği öz güven, büyük bir heyecan ve dinamizmle geleceğe umutla bakıyor. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz:

Güçlü endüstrisi, tam bağımsız savunma teknolojileri, köklü kurumları ve Cumhuriyet'i geleceğe taşıyacak dinamik gençliği ile her alanda büyük potansiyelini hayata geçirmek için yoluna sağlam adımlarla devam etmektedir. Bugün, yüzyıl önce bir yılda yapılan ihracatı birkaç saatte gerçekleştiren bir ülkeyiz. Şimdi bizlere düşen; bu kazanımlara sahip çıkmak, büyük bir vizyonun önderliğinde, alın ve akıl terinin şehitlerimizin kanıyla birleşmesiyle kurulan Cumhuriyet'i daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olması bu bitmeyecek mücadele ile mümkün olacaktır. Bu şiarla hareket ettikçe Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da sayısız başarıya imza atarak küresel bir güç ve refah adası haline geleceğimize olan inancım tamdır.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz:

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin tüm neferlerine, şehit ve gazilerimize en derin şükran ve minnetimizi sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 100 yıllar önce bu coğrafyada yoğrulan Türk tekstil sektörümüzün hikayesi; ihracatçılarımız vasıtasıyla tüm dünyaya yayıldı. 100 yıldır Türkiye ekonomisine en değerli katkıları sunan; Türkiye’yi ihracatla, tasarımla ve inovasyonla tanıştıran Türk tekstil sektörü olarak; Türkiye Yüzyılında da Türkiye ekonomisine güçlü bir destek vermeye devam edeceğiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metallar İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu:

Milletimizin bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutlamanın gururunu, coşkusunu ve sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında ihracatı günün teknolojisine uygun, yeni yaşam düzenine uygun bir şekilde sürdüreceğiz. Daha yüksek katma değerli, inovatif ürünlerimizin ihracatına odaklanarak, ihracatımızı hem değer hem de miktar olarak arttırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizleri bekleyen çok önemli sorumluluklar olduğunun bilincindeyiz. Bizler de her alanda ülkemizi ileriye götürmek için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Her Fabrika Bir Kaledir” veciz sözü bizlere yeni yatırımlar yapmanın, daha teknolojik fabrikalar kurmanın gücünü sunuyor. İkinci yüzyılda ülkemizin daha da büyümesini, dünya arenasında üst sıralara taşınmasında bunun ne kadar elzem olduğunun bilinci ile çalışmaktayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı:

Ulu önder ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce bugün kurmuş olduğu cumhuriyetin, Türk toplumuna ne kadar kıymetli bir hediye olduğunu her geçen yıl daha da iyi anlıyoruz. Bizler de ulu önderin çizmiş olduğu yolda; göstermiş olduğu ilke ve doğrularla hareket edip ülkemizi, bayrağımızı ve ekonomimizi her türlü alanda daha üst seviyelere taşıyabilmek için mücadele etmeli ve daha çok çalışmalıyız. Bugün köyde ilkel şartlarda okuyarak, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olabilen, dünyanın farklı ülkelerinde Nobel ödülü alabilen, seçme ve seçilme hakkıyla ülkenin her türlü kurum ve kuruluşlarında görev alabilen insanlara bu özgürlüğü ve gücü Cumhuriyet kazandırmıştır. Ne mutlu Türk’üm diyene!