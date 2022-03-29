Ekonomist İslam Memiş düğün yapılacak zamanı açıkladı

29 Mart 2022 Salı, 20:50

Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'de yapılan görüşmeye anlaşmaya yakın olunduğuna dair açıklama yapılamsıyla 29 Mart verilerine göre altında büyük bir düşüş yaşandı. Gram altın 888 lira seviyesindeyken çeyrek altın 1463 liradan satılıyor. Altının onsu ise bin 895 dolar.

İslam Memiş piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi;

"-Piyasalarda ciddi belirsizlik var. Herkes ağız dalaşı yapıyor. Türkiye jeopolitik olarak işten sıyrılmaya çalışıyor. Türkiye'nin hamleleri piyasalar açısından önemli olacaktır.

-Merkez Bankası bence bu yıl 2 kez faiz artırımı yapabilir. Bu hamle piyasalar açısından rahatsız edici olmaz. Bence sürpriz olmaz. Enflasyon rakamları yükseliyor siyasi alanda da mücadele süreci var. Birçok kalemde zam göreceğiz. Enflasyon yükselemeye devam edecek. Siyasi hamleler önemli oluyor.

-İyi bir haber akışı yok. Uzun yıllardan beri insanların yüzünü güldüren haber akışı yok. Bence vatandaşlarımızın yapması gereken tasarruflarına sahip çıkacaklar ve kısa vadeli al sat yapmayacaklar."

NE ZAMAN DÜĞÜN YAPILIR?

Düğün yapmak için uygun zamanı söyleyen Memiş şu ifadeleri kullandı;

"Altın 900 liranın altına sarktığı zaman düğün yapacaksın. Mümkün olduğunda dolar ve altın olarak borçlanma. Çünkü gelirin TL senin. Israrla döviz ve altınla borçlanmak bana ilginç geliyor. Son aylarda ruble ile yatırım yapılır değeri düşmüş bilmem ne... Bunlar da bana ilginç geliyor. Fiziki varlıklarına insanlar sahip çıkmalı. Gün gelecek altın ve gümüş diye bir şey olmayacak. Bir bolluğun içindeyiz."

Kaynak: Haber Global