İsmail Gülle: Bu kadar değer kaybını anlamakta zorlanıyoruz

19 Kasım 2021 Cuma, 15:12

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından KOBİ'lerin ihracata özendirilmesi amacıyla düzenlenen 'KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı', Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da yapıldı. Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TİM Başkanı İsmail Gülle, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Keşikbaş, Organize Sanayi Başkanı Nadir Küpeli ile sanayiciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indiriminin ardından Türk lirasının değer kaybettiğine değinerek, şunları söyledi:

"Biz, ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyada en çok ihracatını artıran ülkeler içindeyiz. İhracatımız, ülkemizin büyümesinin neredeyse yarısını sağlıyor. 1 puanlık indiriminin ardından tabi ki ülkemizin Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorlanıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93'ler seviyesinde. İhracatımızda inşallah birkaç ay sonrasında belki dengeye, daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz. Ülkemiz tam gücüyle üretmekte. Bu kadar büyük bir emekle, gayretle ülkemizin en önemli işini yapan ihracatçıların bu kadar gayretli çalışması ülkemizin geleceği adına son derece önemlidir. İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı. Cumhuriyet'in kurulduğu yılda ihracatımız 100 milyon dolardı. Bugün hedefin üzerinde bir ihracata gittiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 250 milyar dolar olacak, buna doğru gidiyoruz. Bizim bu kadar ihracatla, getirdiğimiz bu kadar gayretle Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bu kadar çalışmamız, gayretimiz, 1 puanlık faizin karşılığında bu kadar etkilenmemeli."