İstanbul'da et piyasasında 3 farklı tarife

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 15:30

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 15:41

Yüksek enflasyona karşı mücadele etmeye çalışan iktidar yoksullaşan geniş halk kitlelerinin gıdaya erişimini sağlayabilmek için daha önce soğan patates gibi temel gıda maddelerinde tanzim satışı yapmıştı. Bu satışların ardından zararına satış yapıldığı iddiaları da gündeme geldi. Seçime 2 aydan kısa süre kala bu kez Et ve Süt Kurumu aracılığıyla halkın et alabilmesi için yine bir benzer faaliyet yürütüldüğü gündeme geldi.

Kıymanın 199 TL, kuşbaşının ise 129 TL'den satıldığı ESK'den sonra İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üye market ve kasapların, dana kıymanın kilosunu 190 TL, kuşbaşının ise 210 TL'den satılmaya başlandığı duyurulmuştu. Kasaplar ve PERDER üyesi olmayan bağımsız satıcılarda ise kıyma 320, kuşbaşı 359 liraya satılıyor.

Öte yandan, İstanbul'da yükselen kiralar neticesinde kasapların kâr markajını yükseltmek zorunda kaldıkları ve dükkanların kiralarında artan zamlara yetişemedikleri iddia edilmişti.

KIYMALIK VE KUŞBAŞILIK ETİN FİYATI SABİTLENDİ

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, fiyat sabitleme uygulamasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Güzeldere, "Son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında hızlı bir yukarı doğru hareketle fiyat artışı oldu. Ocak ayında 126 lira olan dana karkas fiyatı bugün baktığımız zaman neredeyse 220 liralar civarına denk gelmiş vaziyette. Yüzde 100'lük bir artış var. Et ve Süt Kurumu üzerinden et tedariki yapıp biz de kıymalık etin fiyatını 190 TL'den, kuşbaşılık etin fiyatını da 210 TL'den sabitledik. Kasap tezgahı olan, kampanyaya dahil olan üyelerimizde bu fiyatlardan bugün satışa başladık" dedi.

KIRMIZI ETİN 3'TE 1'İNİ İSTANBUL TÜKETİYOR

Güzeldere, "Türkiye'de kırmızı etin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul tüketiyor. İstanbul'a eti biz Anadolu'dan tedarik ediyoruz. Anadolu'dan buraya doğru arzı rahatlatmak için, İstanbul'a et geldiğinde lojistik ve diğer girdileriyle beraber tüketicimize daha yüksek fiyatlardan ulaşıyordu. Buradaki amaç, Anadolu'daki arzla etin yükselişini düşürmeye gayret etmek" diye konuştu.

' KÂR SÖZ KONUSU DEĞİL'

Güzeldere, "Ette bir kârlılığımız söz konusu değil. Bu dönemlerde biz kar zarar yapamayız. Toptan, ticari olarak faaliyet gösteren işletmelere et verilmeyecek. Amacımız hanenin tenceresine ulaşması. Tamamen tüketicimize sunacağız. Bir sınırlama şu anda gözükmüyor. Amacımız yaygın ve geniş bir şekilde vatandaşımıza ulaşmak. Yurttaşlara şunu söylüyoruz; stok yapmayın. Arz talep dengesini bozmadan, ihtiyacımız kadar alalım" dedi.

'ET ALABİLMEK İÇİN 2 SAAT KUYRUK'

Et ve Süt Kurumu'na gelen Yüksel Özcan da, "Ben kıyma almaya geldim, kıyma yok diyorlar. 1 buçuk saat yol geldim, ortada bir şey yok. Mağdur oldum. Beklemem de 3 saati buldu, kıyma yok" dedi.

Ramazan Şahin ise, "Avrupa yakasında bu kurumdan bir tane var. Geliyorsun, gidiyorsun yok. Diğer yerlerde 300 lira burada 100 lira. Onun için de yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Arzu Günaydın da, "İstanbul'un başka bölgelerinde de böyle yerlerin açılmasını istiyorum. 8 buçukta geldiğim de oluyor bugün geç geldim, yarım saat bekledim. Normalde 2 saat bekliyoruz. Fiyatlar çok makul. Kasapların fiyatlarına göre gerçekten yarı yarıya. Ben bugün kızımla geldim, 2 tane aldım. Bu fiyata kasapta 1 kilo alabilirim, burada 2 kilo alıyorum. Keşke bütün marketlerde bu fiyatlarda olsa biz de evimize et götürüp yemek yapsak" ifadelerini kullandı.