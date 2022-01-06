JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi
JP Morgan yayımladığı bir araştırma raporunda, Türkiye yönelik enflasyon beklentisini açıkladı.
JP Morgan, Türkiye'de enflasyonun mayıs ayında yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceğini öngördü.
Raporda, heterodoks politika yapıcıların görüşlerinin, önden yüklemeli ve erken yapılan faiz indirimlerinin, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ve kurdaki değer kaybının Aralık ayında enflasyonda keskin bir yükselişe neden olduğunu belirtti.
REVİZE ETTİLER
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, aralık ayındaki sürpriz enflasyondan sonra 2022 ve 2023 için enflasyon beklentilerini revize ettiklerini belirten banka, mayıs ayında enflasyonun yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceğini öngördü.
2022’nin sonunda enflasyonun yüzde 35 seviyesine düşebileceğini söyleyen JP Morgan, 2023 yıl sonu enflasyon beklentilerini de yüzde 15 olarak revize ettiklerini duyurdu.
GERÇEK ÜSTÜ OLACAK
“Politika yapıcılardan hiçbir pişmanlık işareti görmüyoruz ve bundan dolayı gelecek aylarda sıkı para politikası izleneceğini düşünmüyoruz” diyen JP Morgan, buna rağmen daha fazla parasal genişlemenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bile gerçek üstü olacağını söyledi.
GOLDMAN SACHS DA AÇIKLAMIŞTI
JP Morgan'dan önce Goldman Sachs da müşterilerine gönderdiği notunda, "Mevsim etkisinden arındırılmamış aylık enflasyonun sürpriz biçimde yüzde 13,6 seviyesine yükselmesiyle Türkiye'de enflasyonun birinci çeyrekte yüzde 40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz" ifadesi yer almıştı.
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