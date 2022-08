Kesime giden damızlıklar ve artan yem fiyatları gelecek krizin ayak sesleri oldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Hayvancılıkta alarm zilleri çalmayı sürdürürken yetiştirici temsilcileri düşen et ve süt talebi artınca krizin daha da derinleşeceğini söylüyor. Dün yaptığı açıklamada et ve süt sektörünün geleceğinin tehdit altında olduğunu söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, piyasadaki asıl sorunun talepteki daralma ortadan kalkınca yaşanacağına dikkat çekerek “Talebi karşılayacak yeterli ürün bulunamayacak, tüketiciler çok yüksek fiyatlardan süt ve süt ürünleri tüketmek zorunda kalacaktır” dedi.

"TÜİK SAYILARI TEORİK"

Sektördeki kriz Türkiye İstatistik Kurumu verilerine de yansıdı. Kurum’un haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerinde büyükbaş hayvan sayısının geçen yıla göre azaldığını açıklamıştı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu ise durumun çok daha vahim olduğunu söyledi. TÜİK’in 2001’den beri sayım yapmadığını söyleyen Solakoğlu, “Küpe sayısına bakıyorlar. İnsanlar kaçak hayvan kesiyor, sistemden küpeyi düşmüyor. Dolayısıyla olmayan bir hayvan sayısı açıklanıyor. Damızlıkların kesilmesi hayvan varlığını azaltır, et ithalatı yapılmak zorunda kalınır. Et ve süt üretimi daralır. Bugün doğan bir dananın satışı 16-17 ay sonra gerçekleşiyor. Üreticiler bu riski almak istemiyor parası varsa kur korumalı mevduata yatırıyor. Çok fazla çiftlik kapanıyor” dedi.

Çiğ sütte ise fiyatın baskılandığını belirten Solakoğlu, “Mayısta alınan 7.5 TL’lik çiğ süt fiyatı şu an maliyetin altında. ‘Gıda enflasyonu artmasın’ diye üreticinin fiyatına artış yapılmıyor ama maliyetlerin yükselmesine de ses çıkarmıyor. 1 litre süt 8.5 TL’ye mal oluyor” diye konuştu.

"ÇİĞ SÜT 10 LİRA OLMALI"

Süt üretimindeki azalmanın durması için çiğ süt fiyatının en az 9.5 lira olması gerektiğini söyleyen Solakoğlu, şöyle konuştu: “Bu fiyat hayvan sayısını artırmaz ama düşüşü durdurur. 10 TL’ye çıkarsalar belki üretici şevklenir ama yıllardır çok geç verilen zamların sonucunda üreticiler sektörden çıkıyor ya da yemi azaltıyor dolayısıyla üretimi azaltıyor. Et fiyatları bir miktar geriledi. Çünkü talep yok insanlar et yiyemiyor artık. Bu nedenle sektör çıkmaza girdi. Devlet desteklerini artırıp, süt bazında destek ödemelerini hızlı yapması gerek” diye konuştu.