Konut fiyat endeksi açıklandı: Son iki yılın en yavaş artışı!

TCMB yayımladığı konut fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki yıla göre yüzde 3,6 ile iki yılın en yavaş artışını kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 14:42
Konut fiyat endeksi açıklandı: Son iki yılın en yavaş artışı!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre konut fiyatları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103,64 artış kaydetti. Aylık olarak bakıldığında ise fiyat artışı yüzde 3,60 oldu.

Böylelikle konut fiyatlarında iki yılın en yavaş artışı kaydedildi.


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