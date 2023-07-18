Konut fiyat endeksi açıklandı: Son iki yılın en yavaş artışı!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 14:42

Güncelleme: 18.07.2023 - 14:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre konut fiyatları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103,64 artış kaydetti. Aylık olarak bakıldığında ise fiyat artışı yüzde 3,60 oldu.

Böylelikle konut fiyatlarında iki yılın en yavaş artışı kaydedildi.