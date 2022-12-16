Konut fiyatları artışında sınırlı düşüş

16 Aralık 2022 Cuma, 14:52

Merkez Bankası (TCMB) 2022 Ekim dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 188,2 yükseldi.

Böylece, son 1,5 yıldır sürekli artan konut fiyatlarında ilk yavaşlama görülmüş oldu.

Fiyatlar son olarak, eylülde yıllık bazda yüzde 189,2 artarak zirve tazelemişti. Ekim ayında sınırlı da olsa düşüş yaşanmış oldu.

ANTALYA’DA BİR YILDA YÜZDE 237 ZAM

Yıllık bazda fiyatlardaki en yüksek artış yüzde 237 ile Antalya, Burdur ve Isparta’da görüldü. Bunu yüzde yüzde 205,2 ile Aydın, Denizli ve Muğla, yüzde 205 ile de Adana ve Mersin takip etti.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de bir konutun metrekare başı fiyatı eylülde 15 bin 863 TL'ye çıkmıştı.

Ekimde ise bu fiyat 16 bin 563 TL’ye yükseldi.

ORTALAMA DAİRE FİYATI 1,6 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Metrekare fiyatlarına göre yapılan hesaplamada, ülke genelinde 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 1 milyon 656 bin 300 TL’ye ulaştığı görüldü.

Ankara'da metrekare fiyatları ekim itibarıyla 12 bin TL’yi aşarken, İzmir'de 19 bin 632 TL'ye ve İstanbul'da ise 26 bin 637 TL'ye çıktı.

Böylece, İstanbul’da 100 metrekare bir evin fiyatı da 2,6 milyon TL’yi aşmış oldu. Eylül ayında bu fiyat 2,5 milyon TL idi.