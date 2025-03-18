Konut fiyatlarında artış sürüyor: Yüzde 30'u aştı!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 13:06

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:06

Konut fiyatları, 2025 yılı Şubat ayında aylık yüzde 2,8 oranında artarken, yıllık artış ise yüzde 31,3 olarak kaydedildi. Ancak, reel fiyatlar yüzde 5,6 oranında düşüş gösterdi ve bu, 13 aydır süregelen bir azalma trendini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat ayında yüzde 2,8 artarak 170,5 seviyesine ulaşmış durumda. Geçen yılın aynı ayına göre nominal artış yüzde 31,3 olurken, reel olarak yüzde 5,6 azalma görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konut fiyatları, Şubat ayında sırasıyla yüzde 2,6, yüzde 3,3 ve yüzde 3,8 oranında arttı. Bu şehirlerde yıllık artış ise İstanbul'da yüzde 28,4, Ankara'da yüzde 37,2 ve İzmir'de yüzde 32,7 seviyelerinde gerçekleşti.