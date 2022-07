Kripto varlık platformunda yeni ürün

21 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Kripto varlık platformu Bitlo, yeni ürünü ‘Sepet Token’ları geliştirdi. Şirket, ‘Sepet Token’ları listeleyeceğini açıkladı. Bu kapsamda ‘sepet’ adı verilen endeks benzeri tahsisler aracılığıyla kripto para birimlerine yatırım yapmak herkes için daha erişilebilir hale getirileceği de bildirildi. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Bitlo Ceo’su Mustafa Alpay, kripto para sepetlerinin kripto para birimleri için özel oluşturulduğunu aktardı. Alpay, test edilmiş yatırım teknolojisiyle güçlendirilen kripto para sepetlerinin, sezgisel ve tanıdık bir deneyim sunulduğunu da vurguladı.

“UYGUN KRİPTO PARALAR SATIN ALINIYOR”

Açıklamalarına devam eden Alpay, Bitlo’nun tematik sepetlerle yatırımcıların yatırım deneyimlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti ve “Kripto piyasası içinde farklı temaları kapsayan sepetler ile tek bir token yönetiminde, sepetin parametrelerine dayalı uygun kripto paralar satın alınıyor. Sepet tokenlar aracılığıyla yatırımcılar portföylerini çeşitlendirebiliyor ve sırayla her bir kripto varlığın taşıdığı riski azaltabiliyor. Bir sepet token, kripto para birimi alanında kullanıldığında, tek bir varlık olarak yönetilen bir dijital para birimi koleksiyonunu ifade ediyor. Yatırımcılarının her bir para birimini ayrı ayrı ve sürekli olarak izleme ihtiyacını en aza indiriyor.” şeklinde konuştu.

“SÜREÇ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILIYOR”

Her bir sepet tokenın farklı kripto para birimlerinden oluştuğunu da aktaran Alpay, “Yatırımcı bir sepete para tahsis ederek, sepetteki temel kripto varlıklara sahip oluyor. Bu sepetler, her bir sepetin parametrelerine ve piyasa koşullarına göre otomatik olarak yeniden dengeleniyor. Yeniden dengeleme süreci, periyodik olarak yüksek ağırlığa ulaşmış varlıkların bazılarının ağırlığını azaltılıp, düşük ağırlıklı varlıkların ağırlığını iyileştirilerek, sepeti dengeli bir yapıya kavuşma süreci olarak öne çıkıyor. Örneğin, temel ağırlığı 50-50 oranında olan ve yalnızca iki varlık içeren bir sepette, varlıkların ağırlığı her çeyreğin sonunda sepetin yüzde 50'si olacak şekilde yeniden ayarlanıyor. Yeniden tahsis ise sepetlerin yeniden dengelenme sürecinin bir parçası oluyor. Kripto varlık projeleri zaman içerisindeki teknolojik gelişmeleri ve güncelleştirmeleri ile taşıdıkları potansiyelini kaybedebiliyor. Bu sebeple sepet içerisinde yeniden dengeleme sağlamak amacıyla bazı varlıklar çıkarılabiliyor ve yerine yeni bir kripto varlık eklenebiliyor. Bu gibi durumların hepsi yatırımcılar ile süreç içerisinde şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.” dedi.

“DOĞRU YATIRIM YAPMALARINA YARDIMCI OLMAYI AMAÇLIYORUZ”

Kripto sepetlerinde sunulan temaların; Altkoin Sepeti, DeFi Sepeti , Metaverse Sepeti , Oyun – Play Sepeti ve NFT Sepeti olduğunu söyleyen Alpay açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Çoğu kişi için bireysel olarak kripto varlık birimlerine yatırım yapmak karmaşık ve göz korkutucu geliyor. Yeni terimler, riskler ve diğer karmaşıklıklardan korkan on binlerce meraklı ve ilgili ancak önyargılı yatırımcı var. Tematik sepetlerimiz ile teknolojiye dayalı ulaşılabilir bir çözümle bu zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz kripto sepetleri aracılığıyla kullanıcılarımızın kripto ekosistemini ve piyasasını gözlemleyerek, eğilimleri tahmin etmeyi öğrenmelerine ve doğru yatırım yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Sepet tokenlar, kripto para piyasasındaki hareketler hakkında bilgiye sahip olan kripto para birimi araştırmacıları ve endüstri uzmanları tarafından oluşturuluyor.”