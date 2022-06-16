Kurumlar Vergisi, yıllık hedefini aştı

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkezi yönetim bütçesiyle ilgili dün açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, Mayıs 2021’e kıyasla gelir yüzde 203.9 artışla 317.7 milyar TL, gider yüzde 47.3 artışla 173.8 milyar lira olurken bütçe dengesi 144 milyar lira fazla verdi. Bu kapsamda vergi geliri yüzde 213.9 artışla 289.7 milyar lira, faiz gideri yüzde 28.4 artışla 17.9 milyar lira oldu. İlk beş ayda ise gelir yüzde 99.9 artışla 1.1 trilyon lira, gider yüzde 74.5 artışla 959.8 milyar liraya çıktı. Bütçe dengesi 124.6 milyar lira fazla verdi. Vergi geliri yüzde 108 artışla 881.2 milyar lira, faiz gideri yüzde 49.6 artışla 121.9 milyar lira oldu. Diğer detaylar şöyle:

- Vergideki artışların büyük kısmı Kurumlar Vergisi’nden (KV) geldi. Mayıs 2021’de 25.1 milyar TL olan bu tür vergi geliri, bu yıl 151.9 milyar liraya çıktı. İlk beş ayda ise KV geliri 67.9 milyar TL’den 259.3 milyar TL’ye çıktı. Böylece yıllık 172.4 milyar TL olan hedefin gerçekleşme oranı yüzde 150’ye ulaştı.

- Nereye harcandığı gizli tutulan örtülü ödenek kapsamında mayısta 434.8 milyon TL, beş aylık dönemde de 1.7 milyar TL harcama yapıldı.

KKM’YE 21 MİLYAR TL

- Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları mayısta bütçeye 4.8 milyar TL daha yük getirdi. Beş ayda kamuya çıkan maliyet 21.1 milyar TL’ye ulaştı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise “Bu yıl ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergiliyor” dedi.