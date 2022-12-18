Kuveytliler ilk sırada: Kart başı ortalama harcama 610 dolar
Turizmin güncel durumuna ışık tutmak amacıyla hazırlanan “Mastercard Turizm Raporu, 2022” açıklandı.
Araştırmaya göre Türkiye’deki yabancı kart işlemleri kapsamında bir turistin kart başına ortalama harcaması 610 dolar olarak gerçekleşti.
Bu açıdan Kuveytlilerin kart başına harcama ortalaması ise 1749 dolarla genel ortalamanın üç katına yaklaştı. Türkiye’ye gelen turistlerin en çok rağbet gösterdiği iller ise sırasıyla yüzde 43 ile İstanbul, yüzde 20 ile Antalya ve yüzde 8.7 ile Muğla oldu.
Yurtdışı kartlar tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen harcamalara ülke bazında bakıldığında ilk üç ülke sırada yüzde 16 ile Almanya, yüzde 14 ile İngiltere ve yüzde 10 ile ABD yer aldı. Ortadoğulu turistlerin en çok harcama yaptığı sektörler yüzde 40 ile giyim-aksesuar ve yüzde 22 ile konaklama olurken Avrupalı turistler en çok yeme içmeye para harcadı.
Avrupalılar ayrıca rakip destinasyonlardan farklı olarak Türkiye’de kuyumculuğa da ilgi gösterdi.
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