Limter-İş: Asgari değil insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz

11 Aralık 2022 Pazar, 02:00

İstanbul Tuzla tersaneler bölgesinde bir araya gelen işçiler, “Asgari değil, insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz” dedi.

Eylemde konuşan Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, her yıl aralık ayında bütçe ile asgari ücret görüşmeleri gerçekleştiğini anımsatarak “Bütçe görüşmeleri ve asgari ücretle milyonların kaderi belirlenecek” dedi.

Binlerce insanın emekli olmasına karşın çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Saygılı, şunları vurguladı:

“Emekli maaşıyla geçinmek artık mümkün değil. Ne çocukluğumuzu çocukluk gibi yaşıyoruz, ne gençliğimizi gençlik gibi yaşıyoruz, ne de yaşlılığımızı yaşlılık gibi yaşıyoruz. Fakat bu bizim kaderimiz değil.”

Saygılı, sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti.