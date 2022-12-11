Limter-İş: Asgari değil insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz
DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası üyesi tersane işçileri, asgari ücret görüşmeleri sürerken “insanca yaşanacak ücret” talebiyle dün sabah işe başlamadan önce, 07.30’da eylem düzenledi.
İstanbul Tuzla tersaneler bölgesinde bir araya gelen işçiler, “Asgari değil, insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz” dedi.
Eylemde konuşan Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, her yıl aralık ayında bütçe ile asgari ücret görüşmeleri gerçekleştiğini anımsatarak “Bütçe görüşmeleri ve asgari ücretle milyonların kaderi belirlenecek” dedi.
Binlerce insanın emekli olmasına karşın çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Saygılı, şunları vurguladı:
“Emekli maaşıyla geçinmek artık mümkün değil. Ne çocukluğumuzu çocukluk gibi yaşıyoruz, ne gençliğimizi gençlik gibi yaşıyoruz, ne de yaşlılığımızı yaşlılık gibi yaşıyoruz. Fakat bu bizim kaderimiz değil.”
Saygılı, sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti.
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