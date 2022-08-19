Londra'da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitti
İngiltere’nin başkenti Londra’da metro çalışanlarının bu sabahtan başlayan bir günlük, halk otobüsü şoförlerinin ise iki günlük grev kararı alması Londra’da toplu taşımayı neredeyse durma noktasına getirdi.
Londra metrosu çalışanlarının bir günlük grevi boyunca sadece 3 hat ile minimum hizmet verilirken, otobüs şoförlerinin yarın gece yarısına kadar sürecek grevi nedeniyle de şehrin ağırlıklı olarak güney batısında ve Surrey bölgesinde 63 otobüs hattı çalışmaz durumda.
Londra metrosu çalışanlarının bağlı bulundukları Tren, Denizcilik ve Ulaşım (RMT) Sendikasından yapılan açıklamada, metro çalışanlarının ve otobüs şoförlerinin emeklilik haklarının iyileştirilmesi talebiyle tüm gün metro hizmetlerinin durdurulduğu belirtildi.
Ülkede perşembe günü bir günlük greve giden demir yolu çalışanları, yarın tüm gün bir kez daha greve gitmeye hazırlanıyor.
"HÜKÜMETİN DAVRANIŞ ŞEKLİ, GREVLERİ SANKİ KIŞKIRTMA AMAÇLI GİBİ"
İngiltere’nin Ulaşım Bakanı Grant Shapps, Sky News’e yaptığı açıklamada, işçi sendikalarının liderlerinin yoldan çekilerek işçilerin yeni ücret teklifi için oy kullanmalarına izin vermesi çağırısında bulundu.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise "Hükümetin davranış şekli, sadece ulaştırma sektöründe değil diğer sektörlerde de sendikaların grev hakkını kısıtlamaya yönelik bir yasanın ön adımı olarak ülke genelinde kasıtlı olarak grevleri sanki kışkırtma amaçlı gibi.” İfadesini kullandı.
İngiltere’de enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,2 ile "1992'den bu yana en yüksek seviyesine" yükseldi.
İngiltere’de hane halkının enerji faturalarının toplamı, son bir yılda yaklaşık 2 kat artarken analistler, geçen sene ortalama 1000 sterlin düzeyinde olan söz konusu rakamın gelecek yılın başında yıllık 4 bin sterlinin üzerine çıkacağını tahmin ediyor.
İlgili Haberler
- Londra derbisinde kazanan çıkmadı!
- Londra'da çocuk felci virüsü: Bir milyona yakın çocuğa aşı yapılacak
- İşçiler, Asen Metal’de sendikal hakları, Atışkan Alçı’da ise özlük hakları için grevde
- İngiltere'de toplu taşıma sektöründe on binlerce işçi grevde: 'Ücretlerimiz en az enflasyon oranında artmalı'
-
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Kötü haber AKP'ye yakın araştırmacıdan
- Peker'den yeni görüntü
- Gökhan Özoğuz'dan, Melih Gökçek'e sert tepki
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- Ebru Baki izne çıktı