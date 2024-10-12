M Oil ve Valvoline, İzmir’de üretime başlıyor

Yayınlanma: 12.10.2024 - 09:03

Güncelleme: 12.10.2024 - 09:03

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji’nin madeni yağ markası M Oil, 140'tan fazla ülkede hizmet veren küresel premium madeni yağ markası Valvoline ile iş birliğinde önemli bir adım attı. 1,5 yıl önce yapılan anlaşmayla Valvoline’i Türkiye pazarına kazandıran M Oil, Valvoline lisansı ile İzmir’de üretime başladı.

2008 yılından bu yana kazılara destek verdikleri İzmir'deki tarihi Smyrna Antik Kenti Agora bir basın toplantısı düzenleyen OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, güçlü yatırımlarla çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunmak istediklerini aktararak, “GüzelEnerji’nin son dört yılda M Oil markasıyla gösterdiği büyüme, madeni yağ tarafına yaptığımız yatırımların ve sektöre duyduğumuz güvenin somut sonucudur. OYAK çatısı altında yüksek performans sergileyen M Oil, madeni yağlar pazarının güçlü bir oyuncusu oldu. Valvoline iş birliği ile sektördeki pozisyonumuz daha da güçleniyor. 150 yılı aşkın deneyimini Türkiye’ye taşıyan Valvoline markalı 25 premium ürünü burada üretmekten hem İzmir adına hem ülkemiz adına gurur duyuyoruz” dedi. Yılmaz, İzmir’de önümüzdeki dönemde Valvoline markalı madeni yağların üretileceği yeni bir fabrika yatırımıyla ilgili planı devreye aldıklarını da sözlerine ekledi.

VALVOLİNE’İN ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Toplantının ev sahiplerinden GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil de M Oil’in OYAK çatısı altına dahil olduğu 2020 yılından beri sektörün genel büyümesinin üzerinde bir performans sergilediğini vurguladı. Valvoline ile lisans ortaklığının, stratejik büyüme hamlelerinin en önemli adımlarından birini oluşturduğunu ifade eden Çil, şunları söyledi:

“Bu iş birliği çerçevesinde, Valvoline’in yenilikçi ve üstün nitelikli portföyünden ilk aşamada 75’in üzerinde ürünü 110 farklı ambalaj ile ülkemiz ve bölgemizin hizmetine sunduk. Büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizin ikinci aşamasında, Valvoline’ın 25 farklı ürününü İzmir fabrikamızda üretmeye başladık. Otomotivden endüstriyel yağlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ürünlerimizin sayısını kademeli olarak artırmayı planlıyoruz. Bu süreçte hem önemli bir yatırımı hem de know-how ve Ar-Ge deneyimini ülkemize kazandıracağız. Bu ürünleri sadece Türkiye pazarına değil, KKTC ve bölge ülkelere de ihraç edeceğiz. Bir sonraki aşamada, hedeflerimizin önemli bir halkası olarak yeni fabrikamızı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Valvoline için ülkemiz üretim üssü haline gelecek.”

M Oil ve Valvoline markasıyla 2028 yılına kadar Türkiye madeni yağlar pazarından yüzde 8 ve üzeri pay almayı hedeflediklerini belirten Çil, “Valvoline markalı madeni yağlarda yüzde 3 pazar payına ulaşmayı planlıyoruz. Sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri gibi stratejik bölgelerde aktif olacağız” dedi.

PETERMAN: YENİLİKÇİ BAKIŞ

Valvoline Avrupa Genel Müdürü Andrew Peterman da Valvoline’in dünyayı ileriye taşıyan yeniliklere ilham vermeyi ve bu sayede geleceği mümkün kılmayı amaçlayan bir şirket olduğunu söyledi. OYAK Grubu şirketlerinden GüzelEnerji ile yapılan ortaklığın bu amaca hizmet ettiğini belirten Peterman, “Valvoline çok uzun yıllardır otomotiv ve endüstriyel çözümlerde bir uzman olarak biliniyor. OYAK ile yaptığımız yeni lisanslı üretim anlaşmamız yenilikçi bakışımızın bir örneği. OYAK gibi güçlü ortaklarımızla geleceğe birlikte bakma konusunda ortak bir ideali paylaşıyoruz. Türkiye’nin hem Valvoline Global, Aramco hem de GüzelEnerji için benzersiz bir stratejik konuma sahip olduğuna inanıyoruz. Sektörde ve bölgede büyüme hikayesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü birlikte çıkacağımız yolculukta kritik öneme sahip. Dünyanın markalı ilk motor yağı olarak geleceğin teknolojilerinde yeteneklerimizi güçlendirmeye kararlıyız” dedi.