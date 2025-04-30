Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan zarar değerlendirmesi: 'Zarar eden tek biz değiliz'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:30

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 93. Hesap Dönemi’ne ilişkin Olağan Genel Kurulu, Başkan Fatih Karahan’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantı, TCMB’nin idare merkezinde yer alan salonda yapıldı. Genel kurulda, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 2024 yılına ait raporları değerlendirilerek kabul edildi.

Başkan Karahan, toplantıda 2024 hesap dönemine dair açıklamalarda bulundu. Ardından hissedarlar ile temsilcileri, bağımsız denetim süreci, gıda fiyatlarındaki gelişmeler ve Merkez Bankası'nın kâr-zarar durumu hakkında görüşlerini paylaştı.

Karahan, Banka’nın öncelikli amacının kâr elde etmek olmadığını iddia ederek, "Merkez Bankası'nın hedefi bellidir, o da fiyat istikrarıdır. Tek haneli enflasyona inmeye çalışıyoruz. Yüzde 75'ten şu anda yüzde 38'e gelmiş durumdayız. Bu doğrultuda devam ederek en kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz. Zarar eden tek Merkez Bankası biz değiliz. Birkaç sene içinde birçok zarar eden Merkez Bankası var. Bunun sebebi de yapılan parasal sıkılaşmadır. Birçok banka enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarında artışa gitmiştir. Bu yapılanlar o dönem gereklidir. Zarar etmesi ya da kar etmesi bir Merkez Bankası'nın etkinliğini azaltmadığı gibi artırmaz da" dedi.

GENEL KURULDA ÜYELER YENİDEN BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca Banka Meclisi’nde boş bulunan iki ve Denetleme Kurulu’nda boşalan üç üyelik için seçim yapıldı.

Banka Meclisi üyeliklerine Başak Tanınmış Yücememiş ile Muhsin Kar seçilirken, Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Melikşah Utku, Ramazan Güngör ve Bekir Bayrakdar getirildi.

Seçimlerin ardından toplantı sona erdi.