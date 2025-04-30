Merkez Bankası'ndan TL hamlesi: Dövize karşı yeni adımlar devrede!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomik risklere karşı Türk lirasını korumaya yönelik adımlarını sürdürüyor. Piyasa dinamiklerini yönlendiren hamleler, döviz talebini sınırlamayı ve TL’yi güçlendirmeyi hedefliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politik ve küresel belirsizliklere karşı Türk lirasını desteklemek amacıyla fonlama maliyetini yüzde 48,8 seviyesine taşıdı. Bu oran, yılın en yüksek fonlama düzeyi olarak dikkat çekerken, politika faizinin yüzde 46 olduğu ortamda üstünde bir seyir izliyor.
FONLAMADA STRATEJİK DEĞİŞİM
Merkez Bankası, haftalık repo işlemlerini sınırlandırarak bankaları daha yüksek faizli gecelik borçlanma kanalına yönlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte bankaların artan maliyetleri mevduat faizlerine de yansırken, TL varlıklar öne çıkarılmaya çalışılıyor.
DÖVİZ TALEBİNE KARŞI ADIMLAR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı değerlendirmede, “Koşullar kurun büyük ölçüde yönetilmesini gerektiriyor. Merkez Bankası doğru adımları attı” ifadesini kullandı.
Sıkı para politikasıyla birlikte dövize olan talebin sınırlandığı gözlenirken, dolar talebi canlı kalmayı sürdürüyor.
MUFG Bank Hazine Müdürü Onur İlgen ise hedge işlemleri ve vadeli kontratlara ilişkin maliyet artışlarının kurumsal döviz taleplerini baskıladığını vurguladı.
REZERVLERDE GERİLEME
19 Mart’ta başlayan süreçte yaşanan kur dalgalanmaları üzerine Merkez Bankası’nın yaklaşık 53 milyar dolarlık döviz müdahalesinde bulunduğu belirtiliyor. Bu dönemde net rezervler bir haftada 3,7 milyar dolarlık düşüş gösterdi.
Nisan başında Morgan Stanley, “temkinli” bir şekilde TL varlıklara dönüş yaptığını açıklamış olsa da, yabancı yatırımcı ilgisinin henüz sınırlı kaldığı ifade ediliyor.
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