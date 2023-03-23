Merkez Bankası rezervleri borçla arttı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 15:32

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 15:32

Yüksek cari açık nedeniyle son dönemde sert düşüş gösteren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 11-17 Mart haftasında borçla arttı.

TCMB brüt rezervleri 17 Mart haftasında 120 milyar dolardan 126,9 milyar dolara yükseldi. Net rezervler 18,7 milyar dolardan 20 milyara yükselirken, swap hariç net rezerv ise eksi 44,3 milyar dolardan eksi 40,2 milyar dolara çıktı.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı geçen hafta Pazartesi günü itibarıyla TCMB hesaplarına girmişti. Bu kalem brüt rezervlerdeki artışın ana bileşeni oldu.

Bunun yanında altında bankacılık krizi nedeniyle görülen prim de rezervlere olumlu yansıdı. Geçen hafta altında yüzde 6'ya yakın yükseliş izlenmişti.

DÖVİZ MEVDUATLARINDA DÜŞÜŞ

Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatlarında geçen hafta düşüş dikkat çekti.

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1,1 milyar dolar düşüşle 186,4 milyar dolar oldu.

Döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 1,4 milyar dolar, tüzellerde ise 1,3 milyar dolar azaldı.

Kur korumalı mevduat (KKM) tarafında ise artış ivmesi geçen hafta da sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, KKM'ye 36,4 milyar TL giriş yaşanırken toplam mevduat da 1,64 trilyon TL ile yeni rekor seviyeye çıktı.