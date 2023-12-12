Merkez Bankası'ndaki görevinden alınmıştı... Amazon’un başekonomisti oldu
Prof. Dr. Semih Tümen, Merkez Bankası'nda 2021 yılında yaklaşık 5 ay kadar başkan yardımcılığı yaptıktan sonra görevden alındı. Prof. Dr. Tümen, piyasa değeri 1,5 trilyon dolar olan dünya devi Amazon'un başekonomisti oldu.
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı olduğu dönem olan 25 Mayıs 2021'de başkan yardımcılığına atanan Prof. Dr. Semih Tümen, 13 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmıştı.
Daha sonra Louisiana State Üniversitesi'nde göreve başlayan Prof. Dr. Semih Tümen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük şirketlerinden olan ve 1,5 trilyon dolar değer biçilen Amazon'un başekonomisti olduğunu açıkladı.
Personal update:— Semih Tumen (@SemihTumen) December 11, 2023
I am delighted to share that I have joined Amazon as a Principal Economist. @AmazonScience
I thank the Department of Economics at Louisiana State University for hosting me in Fall 2023 and for the excellent academic environment they provided. @LSU
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