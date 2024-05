Meydan okumak gerekiyor

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 04:00

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında “Jüri Özel Ödülü” kazanan London School of Economics and Political Sciences’dan Prof. Dr. Lord Nicholas Stern, University College London’dan Prof. Dr. Susan Michie ve Princeton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Philip Pettit, iklim krizi, artan borçlar ve pandemiden ders alınmamasından endişeli.

Prof. Dr. Philip Pettit, seçim yapılmasının Rusya’yı bir demokrasi haline getirmediğine işaret ederek “Seçimlerin ötesinde bir demokrasi bir sistem gerekiyor. Mahkemelerin kesinlikle özgür olması, bağımsız olması gerekiyor. İnsanların protesto hakkının olması, gerektiğinde meydan okunabilmesi gerekiyor. Biz sadece hükümetlerin kulları değiliz. Hükümeti oluşturan seçen biziz, onların belli bir yönde reforme olmasını da biz sağlayabiliriz” dedi. “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve 20’nci Yıl Anma Töreni” kapsamında düzenlenen panelde konuşan Pettit, gelecek yıllarda dünyanın karşı karşıya kalması muhtemel riskleri; kaynakların kıtlığı, kitlesel nüfus geçişleri ve bilgi anarşisi olarak sıraladı. Gelecekte iklim sığınmacıları ile karşılaşılacağını dile getiren Pettit, ayrıca 2070 yılında dünya nüfusunun çok yaşlı olacağını söyledi.

Lord Nicholas Stern, “İklim krizi gelecek açısından büyük bir risk taşıyor. 3 derecelik ısı artışıyla Güney Avrupa, Sahra Çölü’ne dönüşebilir. Zengin ülkelerin kirli büyümesi bir yerde gelişmekte olan ve fakir ülkelerin gelişim fırsatlarını engelledi. İklim konusunda eylem hiç eşitlikçi değil” diye konuştu.

Prof. Dr. Susan Michie, eşitsizliklerin artığını, bunun da insanların psikolojisini bozduğunu anlatarak, “Kaygım şu; son pandemiden bir şey öğrenmedik ve geleceğe hazırlanmadık. Nüfusumuzu, toplumları eğitmeliyiz. Demokratik kontrole, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan, törende yapay zekâ yardımıyla dedesi Sakıp Sabancı ile bir sohbet gerçekleştirdi. Sakıp Sabancı yapay zekâ ile şu mesajı verdi: “Evet, 2024’te aranızda olaydım, yeni fırsatlar peşinde, tam gaz devam derdim. Durmak bize göre değil. Her zaman dediğim gibi, en büyük gücümüz birliğimiz.”

‘SABANCI YILMAZDI'

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törenin açılışında yaptığı konuşmada “Sakıp Sabancı, ülkesinin her bir ferdini ayrı ayrı seven, birlik ve beraberliğe, ortak akıl üretmeye önem veren, Türkiye’nin muasır medeniyetler yolunda ilerlemesi için yılmadan çalışan bir kişiliğe sahipti. Şimdi bize düşen görev, onun fikirlerini ve değerlerini her daim yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı sürdürmek” ifadelerini kullandı.