Motorine indirim geldi (16 Mart 2023)

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:37

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 17:37

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,34 TL fiyat indirimi meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.