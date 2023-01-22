Nakliyat-İş Sendikası yüzde 1'lik işkolu barajını aştı!

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 03:49

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni yayımladığı Ocak 2023 ile ilgili işkolu istatistikleri, sendikalı işçi sayısının 2 milyon 330 bin 980 kişi, sendikalaşma oranının da yüzde 14.4’te kaldığını ortaya koydu. Bu durum hem işverenlerin tutumu hem sendikalaşmayı zorlaştıran mevzuat nedeniyle emekçilerin örgütsüzlüğünü ortaya koyarken mücadele çabalarının ise dikkat çekici sonuçlar verdiğini gösterdi.

Bu açıdan önemli örneklerden biri ise DİSK’e bağlı Nakliyat-İş’in, toplu iş sözleşmesi yetkisini de yakından ilgilendiren yüzde 1’lik işkolu barajını aşması oldu. Temmuz 2022’de işkolunda 4 bin 952 üyesi ve yüzde 0.55’lik payı olan sendika, Ocak 2023’te ise 11 bin 827 üye ve yüzde 1.24’lük paya ulaştı.

YEMEKSEPETİ EYLEMİ

Özellikle geçen yıl “Yemeksepeti” emekçilerinin ülke çapında ses getiren hak arama eylemlerini desteklemesi ve örgütlemesiyle öne çıkan sendika, ayrıca Nemtrans, TüvTürk, Real Market, Neo Trend gibi şirketlerde de sendikal mücadele verdi. Halen Fedex, TüvTürk Araç Muayene İstasyonları, Fillo Lojistik, Demtrans, Sarp Havacılık, Nakliyat Ambarları, Mc Paketleme ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı gibi çok sayıda şirkette örgütlü durumda.

(Ali Rıza Küçükosmanoğlu)

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendikal mücadele süreciyle ilgili 12 Eylül 1980 askeri darbesine atıf yaparak şuna vurgu yaptı: “İşçi sınıfının ekonomik ve demokratik mücadelesine engel çıkarmak için getirilen işkolu barajı hâlâ örgütlenmenin önündeki en büyük yasal engellerden biri.”

Küçükosmanoğlu ayrıca, işverenin işkolu değişikliği gibi yollara başvurduğunu, PTT ve belediye taşeronlarında bunu yaşadıklarını, Yemeksepeti’ndeki 2 bin üyelerinin de işverenin resmi evrakta sahtecilik yapması sonucu düşürüldüğü belirtti ve konunun mahkemede olduğunu anlattı.

Küçükosmanoğlu, “Geriye dönüp baktığımızda sendikaların mücadelesini kırmaya çalışmak için her şeyi yaptıklarını görüyoruz” dedi.