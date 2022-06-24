New York borsası yükselişle açıldı
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,55 artarak 30.846,94 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artışla 3.821,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 kazançla 11.351,31 puana çıktı.
Makroekonomik verilerdeki yavaşlama işaretinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle endeksler haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.
Analistler, resesyon endişeleri devam ederken açıklanan makroekonomik verilerin merkez bankalarının politika alanının daralabileceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.
ABD'de dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmişti.
Ülkede imalat sanayi PMI, haziranda aylık bazda 4,6 puan azalışla 52,4'e inerek 23 ayın en düşük seviyesine gerilerken, hizmet sektörü PMI 1,8 puan azalarak 51,6 ile 5 ayın en düşük seviyesine inmişti.
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