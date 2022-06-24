New York borsası yükselişle açıldı

24 Haziran 2022 Cuma, 17:10

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artışla 3.821,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 kazançla 11.351,31 puana çıktı.

Makroekonomik verilerdeki yavaşlama işaretinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle endeksler haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Analistler, resesyon endişeleri devam ederken açıklanan makroekonomik verilerin merkez bankalarının politika alanının daralabileceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmişti.

Ülkede imalat sanayi PMI, haziranda aylık bazda 4,6 puan azalışla 52,4'e inerek 23 ayın en düşük seviyesine gerilerken, hizmet sektörü PMI 1,8 puan azalarak 51,6 ile 5 ayın en düşük seviyesine inmişti.