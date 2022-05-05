Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu!

TÜİK'in enflasyon verilerini yüzde 69,97 oranında açıklamasının ardından Nisan ayının fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri belli oldu. Buna göre fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, azalan ürün ise salatalık oldu.

05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:02
Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu!
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