Otomobil ihracatında şubat verileri negatif

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:28

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:28

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, şubat ayında toplam otomovi ihracatı adet olarak yerinde saydı. Otomobil ihracatı ise yüzde 7,8 düşüşle 78 bin 764 adet olarak kaydedildi.

Tutar olarak bakıldığında toplam otomotiv ihracatı şubatta yüzde 3.5 artışla 2.67 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 12.4 düşüşle 701 milyon dolara geriledi.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam üretim yüzde 14, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 223 bin 796 adet, otomobil üretimi ise 134 bin 474 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 138 bin 405 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 44 oranında azaldı ve 96 bin 195 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde üretim yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 oranında azaldı. 2022 yılı Ocak-Şubat dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 80, ağır ticari araç pazarı yüzde 55 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 85 arttı.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 14 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 158 bin 145 adet, otomobil ihracatı ise 97 bin 596 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 13, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 5,5 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 11 artarak 1,6 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 16 artarak 1,5 Milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.