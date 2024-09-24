Para şirketlere aktı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:06

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:06

Sayıştay’ın KGM Denetim Raporu’nda kurumun mali yapısına da yer verildi. Geçen yıl Bütçe Yasası ile KGM’ye 118.6 milyar TL ödenek verildi. Kurumun 2022 yılı ödeneği 45.1 milyar TL’ydi. Ödenekte bir önceki yıla göre yüzde 263 oranında artış yaşandı. KGM’nin 2023 mali yılı sonu bütçe ödeneği, başlangıç bütçesine yıl içinde eklenen 121.5 milyar TL ödenek ile 240.1 milyar TL oldu. Bu bütçenin 236.1 milyar TL’si harcandı. KGM geçen yıl 56.9 milyar TL cari transfer gerçekleştirdi. Sayıştay’ın raporunda şöyle denildi:

“2023 yılı bütçe ödenekleri ve gerçekleşmelerine bakıldığında, 2023 yılı ödeneğinden en yüksek payın sermaye giderleri için ayrıldığı; sermaye giderlerini ise cari transferlerin takip ettiği görülmektedir. Sermaye giderleri kapsamında yapılan 150.2 milyar TL tutarındaki harcamanın 137.3 milyar TL’si gayrimenkul sermaye üretim giderleri için, 12.8 milyar TL’si ise gayrimenkul alımları ve kamulaştırması için yapılmıştır. Cari transferler kapsamında yapılan 56.9 milyar TL tutarındaki harcamanın 56.8 milyar TL’si ise yap-işlet-devret projeleri için yapılan garanti ödemelerinden oluşmaktadır.”

Rapora göre, yol, köprü ve tünel ücretlerinden de 3.9 milyar TL gelir elde edildi.