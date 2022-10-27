Patates bile alınamaz oldu: Tarlaya akın ettiler

27 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Sivas’ta patates hasadı sonrası tarlalara akın edenler toprakta kalan patatesleri toplayarak kışlık patates ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Sivas’ta patates hasadı başladı. Patates üretimi yapan çiftçilerin tarlalarında hasat gerçekleştirilmesin tarlalar yurttaşların akınına uğradı. Yurttaşlar hasat yapılan alanlarda, toprak altında kalan patatesleri topladı. Derinde kalan patatesleri kazma, kürek ve çapa yardımıyla toplayan vatandaşlar böylelikle kışlık patates ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılamış oldu.

'ALIM GÜCÜMÜZ YOK, BURALARDA TOPLUYORUZ'

Bir başka vatandaş ise topladıkları patatesi kış boyunca tüketeceklerini belirterek, “Bu patatesleri çapa yardımıyla çıkarıp toplayarak evin ihtiyacını görüyoruz. Patatesin kilosu pazarda 9-10 lira, torba fiyatı ise 350 lira. Alım gücümüz olmadığı için buralarda topluyoruz. Eğer bu patatesi toplamazsak çürüyecek. Topladığım patatesten 15-20 nüfus faydalanacak. Yoksa piyasadan almak zorunda kalacağız. Bu topladığımız patatesleri kış boyu tüketeceğiz” ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMA DAĞITIYORUM'

Beypınar köyünden patates toplamak için Çukurbelen köyüne gelen Ahmet Turan Gülmez, herkesin ihtiyacı kadar patates topladığını belirterek, “Bu patatesi herkes ihtiyacı kadarıyla topluyor. Ben emekliyim, topladığım patatesleri çocuklarıma dağıtıyorum. Herkes, kazma, kürek, bel ile patates topluyor. Bazı yurttaşlar toplamayı bilmiyor, toprak üstünde olanları alıyorlar fakat o patatesler gece ayazda kaldığı için çürüme noktasında oluyor. Bizde toprak altındakileri ziyan olmasın diye çıkarıp topluyoruz” şeklinde konuştu.