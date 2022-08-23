Petrol piyasasında arz kesintisi gündemi: Brent petrol ne kadar? (23 Ağustos 2022)
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın petrol üretiminin düşürülebileceğine yönelik açıklamasının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96.72 dolardan işlem görüyor.
Dün 97,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artarak 96,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,69 dolardan alıcı buldu.
SUUDİ BAKAN KONUŞTU, PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
Fiyatların yükselişinde, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık OPEC'in üretimi kısabileceğine yönelik açıklaması etkili oldu. Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC'in, son dönemdeki fiyat düşüşlerini önlemek için üretim kesintisine gitmeye hazır olduğunu belirtti.
ExxonMobil ve Chevron gibi petrol üreticilerinin Rusya üzerinden Avrupa'ya taşınan Kazak petrolünü hasarlı ekipman nedeniyle ihraç edemeyebileceğine yönelik haber akışı da arz endişelerini destekleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketine katkı verdi.
Rusya üzerinden Kazak petrolünü küresel pazarlara sevk eden ve küresel petrolün yaklaşık yüzde 1'ini taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC), Karadeniz'de bir terminaldeki üç demirleme noktasının ikisinden yapılan ihracatın askıya alınabileceğini duyurdu.
İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER DE FİYATLARDA ETKİLİ
Öte yandan, İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler de fiyatları destekliyor. İran, 2015'te imzalanan ancak önceki ABD yönetiminin tek taraflı ayrıldığı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Washington'un yanıtını beklerken, muhtemel bir anlaşmayla ilgili ülkedeki üst düzey yetkililerin katılımıyla özel toplantı yapıldı.
Brent petrolde teknik olarak 98,38 ile 100,29 dolar aralığının direnç, 93,46 ile 90,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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