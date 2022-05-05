Piyasalarda gün ortası
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükselip, 9'u değer kaybederken, İstanbul serbest piyasada dolar 14,8591 liradan, Euro15,7719 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 artışla 2.475,41 puana çıktı.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,86 puan değer kazandı.
Cuma günü 2.430,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,39 puan ve yüzde 1,37 değer kazanarak 2.463,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.460,07, en yüksek ise 2.477,15 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 1,35, teknoloji endeksi yüzde 1,37 ve sanayi endeksi yüzde 2,65 yükseldi.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişe ve Cam Fabrikaları, Tüpraş, Kardemir (D) ve Koza Altın İşletmeleri oldu.
ALTININ ONSU 1.898 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,96, bileşik getirisi yüzde 22,06 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 129,68 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8591 liradan, Euro 15,7719 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 1.898 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 110,1 dolardan işlem görüyor.
Video Haberler
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
- Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
- Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu