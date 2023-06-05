Piyasalarda gün sonu! İşte ayrıntılar...

Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:54

Güncelleme: 05.06.2023 - 18:54

BIST 100 endeksi, güne 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.204,48, en yüksek 5.374,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,04 artışla 5.372,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,28, hizmetler endeksi yüzde 4,99, teknoloji endeksi yüzde 3,37 ve sanayi endeksi yüzde 4,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 314,34 puan ve yüzde 5,57 yükselişle 5.962,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.957 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kayıpla 1 milyon 358 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 21,1317 lira, satışta 21,2164 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 20,8301 lira, satışta 20,9136 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,67'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 139,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 artışla 77 dolardan işlem görüyor.