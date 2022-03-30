Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (30 Mart 2022 Çarşamba)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 905 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,9 azalışla 897,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 905 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.485 lira, Cumhuriyet altını da 6.060 liradan satılıyor.
Dün, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereden olumlu sinyallerin alınmasının ardından 1.890,3 dolar ile mart ayının en düşük seviyesini görmesine karşın günü 1.919,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.921,3 dolardan işlem görüyor.
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel piyasalar için başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini belirterek, müzakerelere ilişkin gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmaya sebep olduğunu ifade etti.
Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
İlgili Haberler
- Borsa güne yükselişle başladı
- Altın ve dövizde düşüş
- Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (30 Mart 2022 Çarşamba)
Video Haberler
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuva
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
- Ukrayna'dan Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama
- Hırsızlık şüphelisi çatıda mahsur kaldı, ortalık karıştı
- Motosikletle gelip tekel bayisini kurşunladılar
- Süper gelgitler başladı: Uzmanından 'deprem' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
- Barışmak için geldi, bıçaklanarak öldürüldü
- Sinop’ta Ramazan öncesi pide ve ekmek fiyatları
- Fatih Terim'den Özkan Sümer'e anlamlı sözler
- Kuzey Yarımküre'nin yeni permafrost haritası çıkarıldı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama
- Will Smith'in eşi Jada Pinkett'dan ilk açıklama