Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (13 Ekim 2021)

13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:09

Dolar/TL, küresel merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını değerlendirdiği bir dönemde Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine başlamasının da etkisiyle yeni tarihi zirve olan 9.0450'ye kadar yükseldi.

Yatırımcılar TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini ana gündem maddesi olarak izliyorlar.

Piyasalar iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandıkları faiz indirimlerinin devamı konusunda politik baskıdan da endişeliler. Bu belirsizlikler de TL'de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek TL'de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor.

Dolar/TL'deki yükselişe TCMB'nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken TCMB'nin ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce 8.3 seviyesindeki dolar/TL bu hafta 9'u aştı.

Dolar/TL yeni rekor olan 9.0450'u gördükten sonra saat 07.32'de 9.0300/9.0500 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.4257/10.4301, sepet bazında TL 9.7219/9.7255 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün Nisan ayı ortasından bu yana zirvelerinin hemen altında 441/447 baz puandan kapandı.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu daha da tırmandıracağı endişeleri ve risk iştahının gerilemesiyle dalgalı seyretti.

Enflasyonda yükseliş beklentileri ABD'nin salgın döneminde başlattığı varlık alımlarını azaltacağı beklentilerini güçlü tutarak doların bir yılın zirvesinde tutunmasını sağladı.

Dünya genelinde enflasyon gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle artış eğilimi sergilerken ABD Merkez Bankası (Fed) tahvil alımlarını azaltmayı ve salgın hastalık döneminde gevşetilen para politikasını sıkılaştırma adımlarını değerlendiriyor. Gelişmekte olan merkez bankalarından bazıları ise süpriz şekilde erken sıkılaştırma döngüsüne başladı.

Dünyada enflasyondaki artışın ne kadar geçici olduğu tartışılıp sıkılaşma adımları ön plana çıkarken, enflasyonda yükselişin devam ettiği Türkiye ise faiz indirimleri ile küresel trendden ayrıştı.

13 GÜNDE YÜZDE 8 KAYIP

TL'deki sadece Eylül ayı başından beri değer kaybı %8'e yaklaştı. Bu bile yaratacağı iki puana yakın geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi %20'li seviyelere tek başına yükseltebilecek bir neden. Enflasyon %19.58 ile iki buçuk yılın zirvesinde bulunuyor. TL yılbaşından beri ise %18 seviyesinde.

Ekonomistler faiz indirimi sonrası enflasyon tahminlerini 2021 için yukarı çekerken 2022 için yukarı yönlü revizyonları eskisine kıyasla büyük boyutta yapılmaya başladılar.

TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

BANKACILAR ENDİŞELİ

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişeler de TL'de baskı yaratıyor.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise dolar/TL'deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar.