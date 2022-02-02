Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (2 Şubat 2022 Çarşamba)

02 Şubat 2022 Çarşamba, 10:02

Piyasalarda bugün saat 11.30'da açıklanacak olan Ticaret Bakanlığı Ocak ayı öncü dış ticaret verileri izlenecek. Haftanın beklenen verisi ise yarın açıklanacak olan Ocak ayı TÜİK enflasyon verisi.

Dün açıklanan İTO İstanbul enflasyon verisi, tüketici fiyatlarının Ocak'ta geçen yıla göre yüzde 50.91 ile Nisan 2002'den bu yana, yani 20 yıla yakın sürenin en yüksek artışını kaydettiğini gösterdi.

Ekonomistlere göre asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, elektrik tarifelerinin yüzde 120'nin üzerinde artırılması, doğalgaz ve akaryakıtta yapılan zamlar ve Ocak ayında imalat sektörünün enerji kısıntıları nedeniyle durmak zorunda kalması enflasyonda yükselişin önümüzdeki birkaç ayda devam edeceğini gösteriyor.

ENFLASYONU TAHMİN ETTİLER

TCMB'nin geçen hafta yayımladığı enflasyon raporundaki grafikler enflasyonun Ocak'ta yüzde 50'ye yaklaşabileceğini gösterirken Reuters anketine katılan uzmanlar TÜFE'nin Ocak ayında neredeyse 20 yılın zirvesi olan yüzde 46.68'e yükseleceğini, aylık enflasyonun ise yüzde 9.8 olacağını tahmin ettiler.

Her ne kadar dolar/TL'nin 18'i aştıktan sonra neredeyse 10'a kadar gerilediği Aralık ayındaki kadar keskin hareketler artık büyük ölçüde TCMB ve kamu aktörleri tarafından yönlendirilen döviz piyasasında görülmüyor olsa da, enflasyonun seyri ve bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin döviz talebi yakından izleniyor.

Döviz piyasası sığlaştığı için arz veya talep yönlü görece düşük hacimler dolar/TL'nin yönünü belirleyebiliyor.

Bireysellerin ardından kurumsalların da dahil edildiği kur korumalı mevduat sistemi bu açıdan birincil önemde. Ancak sistem ilan edildiği Aralık ayından bu yana sık sık revizyona tabi tutuldu. Son olarak hafta başında TCMB'nin uygulama talimatında yapılan değişiklik ile kurumsalların dövizden TL'ye dönerek açtığı KKM hesaplarının kredilere teminat olarak gösterilmesi engellendi. Ayrıca KKM'ye uygulanan faizi belirlemeye TCMB yetkili kılındı.

"DÖVİZDEN GEÇİŞTE BEKLENDİĞİ KADAR ETKİ YARATMAYABİLİR"

Ekonomi yönetimi, şirketler için vergi istisnası tanınayarak dövizden KKM'ye geçişin cazibesinin artırmaya çalışıyor ve 10 milyar doların üzerindeki mevduatın TL'ye dönüşmesini bekliyor olsa da, analistler KKM sisteminde bu hafta yapılan değişiklik ve bundan sonra sık değişiklik yapılma ihtimalinin sistemin cazibesinin azalttığını belirtiyorlar. Cuma günü itibarıyla dövizden KKM'ye geçiş 5 milyar dolar seviyesindeydi.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, dün yayımladığı değerlendirmede, "Firmaların likiditelerini 6 ay süreyle bağlamaları ve kredi kullanımında teminat karmaşıklığı nedeniyle dövize endeksli mevduatın karma yapısı, dövizden geçişte beklendiği kadar etki yaratmayabilir. Özellikle şirketler tarafından döviz kredisi kullanımına ilişkin dövize endeksli mevduata dayalı limitler daha az dönüşüme neden olabilir" dedi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu sabah fiyatlamalara bakıldığında ay başından bu yana 13-14 bandında işlem gören dolar/TL 13.3750 seviyesindeydi.

TCMB'nin tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi 11 Ocak'ta gördüğü tarihi zirve olan yüzde 25.1 seviyesinden dün yüzde 23'ün altına geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün kapanışta 2 baz puan artışla 532/537 baz puandan kapandı. CDS'ler 20 Aralık'ta 613 bp ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Hisse senedi piyasasına bakıldığında Ocak ayını yüzde 7.8 yükselişle kapatan BIST-100 endeksi dün yüzde 0.61 yükselişle 2,015.4 puandan kapandı. Yabancı oranının son yılların en düşük seviyelerine gerilediği hisse piyasında ana sürükleyicisi konumunda yurtiçi yatırımcılar.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise Asya piyasalarının ay yılı tatili dolayısıyla kapalı olduğu görülüyor. Asya'nın açık tek büyük piyasası olan Tokyo borsası Wall Street'te görülen yükselişlerin risk iştahını artırması ve yatırımcıları geçen ay satılan hisse senetlerini ve ekonomik yeniden açılmadan fayda sağlaması muhtemel hisseleri almaya yönlendirmesiyle yüzde 1.65 yükseldi.

Dolar Fed yetkililerin Mart'ta yarım puanlık bir faiz artışı gerçekleştirilme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etmesi ve küresel hisse piyasalarındaki yükselişlerin, güvenli liman olarak görülen doların çekiciliğini azaltmasıyla geriledi. Dolar endeksi birkaç gün önce gördüğü 19 ayın en yüksek seviyesi olan 97.441'den 96.272 seviyesine indi.