Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (9 Şubat 2022 Çarşamba)
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5810 liradan, euro 15,5170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5790 liradan alınan dolar 13,5810 liradan satılıyor. 15,5150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,5170 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6380 lira, euro satış fiyatı ise 15,5710 lira olmuştu.
FED DOLARI BASKILAYACAK MI?
Küresel piyasalarda Fed'in sıkılaşma patikasının dolar üzerinde baskı kuracağına ilişkin öngörüler daha yüksek sesle ifade edilmeye başladı. Rabobank Döviz Stratejisi Direktörü Jane Foley'e göre getiri eğrisindeki düzlük, piyasanın ‘faiz artışları nedeniyle, çok uzak olmayan bir gelecekte büyümenin yeniden yavaşlayacağını’ düşündüğünü gösteriyor.
Foley bu durum yılın ikinci yarısında dolar üzerinde bir etki yaratacağı görüşünde.
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