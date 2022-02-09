Japonya'dan Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım
Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, ekonomisindeki "durgunluğa" dikkati çektiği Myanmar'da halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi.
Myanmar'da insani şartların kötüleştiğini bildiren Bakan Hayaşi, "Japonya hükümeti muhtaç Myanmar halkına ulaşacak insani yardım sağlamayı proaktif olarak sürdürecek" dedi.
Bakanlık açıklamasına göre Japon hükümeti, Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.
Yardım kararının, Birleşmiş Milletler'in (BM) Myanmar'a insani yardım sağlanmasına yönelik uluslararası topluma 30 Ocak'taki çağrısı sonrası alındığı bildirildi.
Söz konusu maddi yardım kapsamında gıda ve tıbbi ürünler, uluslararası kuruluşlar ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) vasıtasıyla Myanmar halkına ulaştırılacak.
MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin eski fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.
Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu, ülkede darbeden bu yana 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binin üzerinde kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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