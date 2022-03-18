Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (18 Mart 2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün beklenen faiz kararını açıkladı. Dolar kuru haftanın son gününe 14.73 TL seviyesinde başladı.
TCMB ise yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmeyrek yüzde 14 olan politika faizi sabit bıraktı. İstanbul serbest piyasada dolar 14,7400 liradan, avro 16,3420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7380 liradan alınan dolar 14,7400 liradan satılıyor. 16,3400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7040 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3030 lira olmuştu.
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