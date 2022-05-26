Prof. Dr. Öner Günçavdı: 'İktidar, ağustos-eylül gibi seçim kararı açıklayabilir'

26 Mayıs 2022 Perşembe, 08:30

Türk Lirası’nın değer kaybı hızlandı. Mayıs ayının başından bu yana dolar/TL’de yükseliş yüzde 9’u aşarken yılbaşından bu yana dolar/TL yüzde 20’nin üzerinde yükseliş yaşadı.

SÜRPRİZ DEĞİL

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Öner Günçavdı, dolar kurundaki bu dalgalanmaların sürpriz olmadığını hatırlatarak ülke ekonomisinde 2018’den itibaren yaşanan durumun bir sonucu olduğunu söyledi.

Birgün'de yer alan habere göre, iktidarın bir yönetim problemi olduğunu vurgulayan Günçavdı, “Türkiye ekonomisini yönetebilecek kabiliyette değiller. Araçlar açısından zengin değil, kaynaklar açısından zengin değil, o yüzden de arzu ettiği şekilde yönetemiyor. Ama öteki taraftan da yeni koşullara uyum gösterme konusunda da elini tutuyor, yani uyum göstermiyor, inkar ediyor. Eskiden olduğu gibi ekonomiyi yönetmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Enflasyona endeksi tahvil ile ilgili değerlendirme yapan Günçavdı:

“Merkez Bankası işlevsiz bir noktaya geliyor. Enflasyona endeksli tahvil çıkarılamadı. Çünkü riskli, böyle bir tahvil olağanüstü hallerde çıkar. Normalde ekonomilerde böyle bir tahvil görülmez. Türkiye ekonomisinde olağanüstü bir durum var, bu onu teyit ediyor. Tansu Çiler dönemindekiyle aynı, TL istikrarını sağlamak için yapılan hamlelerdir bunlar. Türkiye’nin dövize ihtiyacı var ve o döviz de yok. Vatandaşın döviz talebini kırmaya çalışıyorsunuz. Bunu da yapabilmenin tek yolu TL’ye sevk etmektir. Vatandaş da hamaset için, vatan millet için TL tercih etmiyor. Kazanç istiyor”

SÜRE UZAR

“TCMB bugün faizleri artırsa da durum değişmez, sadece süre kazanılır” ifadelerini kullanan Günçavdı, önümüzdeki yaz aylarının çok kritik olduğunu belirtti.

İktidarın yaz aylarında gelecek olan turist ile döviz gelirlerinin artmayı ve bu şekilde cari açığı da kontrol etmeyi planlığını söyleyen Günçavdı, “Turizm kaynaklı döviz gelirleri beklendiği düzeylerde olmazsa, bunu yaz sonuna kadar görmek isteyecektir iktidar, bunlar olmazsa bu yazın ağustos eylül ayında seçim için kararını açıklayabilir. Mevcut durumda ekonomiyi ileriyi götüremez. Bu ekonomi bu iktidarı taşımaz. Bana göre faizleri arttırsa bile bu sembolik olacaktır. Kısa dönemde kuru 16’dan 15’e çekecektir ama bir sonraki dalgalanmaya kadar. Yaz aylarındaki döviz girişleri rahatlatacak mı? İkincisi cari açığın boyutu, yani döviz harcama düzeyi. Bunlar belirleyici olacak" diye konuştu.