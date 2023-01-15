'Proje bazlı devlet yardımı' yola çıktı!

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 03:05

Bu projelerle ilgili öngörülen yatırım tutarı 25.7 milyar TL, istihdam büyüklüğü ise 3 bin 810 kişi olarak ilan edildi.

Bu kapsamda yardım alacak projeler için sabit yatırım tutarlarını; Gedik Kaynak Sanayi 903 milyon TL, İstanbul Gübre Sanayi 9 milyar 404 milyon TL, Sarsılmaz Silah Sanayi 1 milyar 345 milyon TL, Valeo Otomotiv 4 milyar 250 milyon TL, Polyteks Tekstil Sanayi 2 milyar 445 milyon TL, Merinos Halı Sanayi 3 milyar 672 milyon TL olarak açıkladı. Ayrıca Kalyon PV daha önce 2 milyar 100 milyon TL açıkladığı tutarı 3 milyar 700 milyon TL’ya yükseltti.

Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden yararlanacak.