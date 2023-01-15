'Proje bazlı devlet yardımı' yola çıktı!
Resmi Gazete’de dün yayımlanan yedi Cumhurbaşkanı Kararı ile Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bursa, Gaziantep ve Ankara’daki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi onaylandı.
Bu projelerle ilgili öngörülen yatırım tutarı 25.7 milyar TL, istihdam büyüklüğü ise 3 bin 810 kişi olarak ilan edildi.
Bu kapsamda yardım alacak projeler için sabit yatırım tutarlarını; Gedik Kaynak Sanayi 903 milyon TL, İstanbul Gübre Sanayi 9 milyar 404 milyon TL, Sarsılmaz Silah Sanayi 1 milyar 345 milyon TL, Valeo Otomotiv 4 milyar 250 milyon TL, Polyteks Tekstil Sanayi 2 milyar 445 milyon TL, Merinos Halı Sanayi 3 milyar 672 milyon TL olarak açıkladı. Ayrıca Kalyon PV daha önce 2 milyar 100 milyon TL açıkladığı tutarı 3 milyar 700 milyon TL’ya yükseltti.
Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden yararlanacak.
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