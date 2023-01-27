Rus bankalarının yüzde 77'si 2022'de kâr etti

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:49

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:49

Rusya Merkez Bankası tarafından “Bankacılık sektörü gelişim değerlendirmesi” adlı rapor yayımlandı.

Raporda, Rus bankacılık sektörünün 2022’nin ilk yarısında 1,4 trilyon ruble zarar ettiğine dikkat çekildi.

Geçen yılın ikinci yarısında ise sektörün toparlandığı bilgisine yer verilen raporda, Rus bankacılık sektörünün 2022’yi 203 milyar ruble karla kapattığı kaydedildi.

Ülkedeki bazı bankaların 2022’yi kayda değer zararla kapattığının belirtildiği raporda, kâr eden bankaların oranının ise yüzde 77 düzeyinde olduğu ifade edildi.

Rus bankacılık sektörü 2021’de 2,4 trilyon ruble kâr elde etmişti.

Batılı ülkeler, Rus bankacılık sektörünün küresel finans sistemine erişimini önemli oranda kısıtlarken, ülkedeki çok sayıda bankayı da SWIFT sisteminden çıkartmıştı.