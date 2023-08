SAHİM-SEN'den zam açıklaması: 'Bu tiyatroyu 6 sefer izledik'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:22

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki görüşmeler bitti.

Zam oranları tarafların anlaşamamasından hakem heyetine kaldı. Ve hakem heyeti ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptı. Memur ve memur emeklileri bütün dikkatini, hakem heyetinin bu süreci nasıl yöneteceğine ve sürecin nereye evrileceğine dikmiş durumda.

TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE TİYATRO İZLEDİK

“Memur ve memur emeklileri aslında sessiz değiller, büyük bir gürültünün içerisindeler. Ama çevresindekilere, yetkililere seslerini duyuramıyorlar” diyen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken şu değerlendirmelerde bulundu: “Ekonomi artık memur ve memur emeklisinin yanında değil. Hayat, insan kalabilme mücadelesinin verildiği gün oldu artık. Bizler her zaman geçmişten ders almayı öngörüyoruz ama ders alamıyoruz ya da üç maymunu izliyoruz. Bu toplu sözleşme döneminde tiyatro oyunu izledik. Daha önce 6 sefer, bu da 7’nci izlediğimiz tiyatro sahnesi. Değişen bir şey yok, her şey aynı. Bakanlık yetkilileri farklı, sendikalar aynı. Hatırlayalım, 6. dönem toplu sözleşmede enflasyon yüzde 18.95 iken yetkili sendikanın memurlar için istediği zam yüzde 17 olmuştu. İleriyi göremeyen yetkili sendika memurları ve emeklileri zor durumda bıraktı. Bugün fakirin katığı ekmek kaç lira oldu? Simit artık tezgahlarda yarım dilim olarak satılıyor. Etkilenen her bir vatandaşımızın dört kişilik aile olduğunu hesap edersek yaklaşık 25 milyon nüfusu kapsıyor. Kısacası bu toplu sözleşme önem arz ederken kazanım diye lanse edilenler boş bir çuval.”

TALEPLERİMİZ YAPILAMAYACAK TÜRDEN DEĞİL

Hakem heyetinin toplantıları sonrasındaki öngörüleri ve SAHİM-SEN’in memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'nde talepleri ile ilgili Akarken, “2001 yılına dönelim. O yıllarda mevcut hükümetle yetkili sendika birkaç kez bir araya gelir, defalarca değerlendirmeler yapılırdı. 2010 yılında referandumla yürürlüğe giren 7 dönemdir yapılan toplu sözleşmeler maalesef memurun da emeklinin de beklentilerini karşılayamamakta. 7. toplu sözleşmede Merkez Bankası’nın bile 2024 yılı enflasyon öngörüsünün yüzde 33 olduğu ortamda, yüzde 25 zam teklif etmek memurun ocağını geçindirememesidir. Bizler hep katsayılarda gerekli düzenleme yapılmasını istedik. Memurlara ayrıca kira, ulaşım yardımı, dini bayramlarda bayram ikramiyesi, giyim yardımının güncel fiyatlara göre güncellenmesi, seyyanen verilen zammın emekliliğe yansıması, eğitime saygının olması ayrımcılık değil birleştirici politikalar geliştirilmesi ve kamunun kanayan yarası yardımcı hizmetler sınıfının kalkması gerekmektedir dedik. Taleplerimiz aslında yapılamayacak talepler değil” dedi.

DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE İÇİN SENDİKAL BARAJLAR KALKMALI

SAHİM-SEN Başkanı Akarken son olarak 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'yle ilgili şunları söyledi: “Artık inandırıcılığını yitiren devlet kurumlarının silkinip yanlışları doğru yapması gerekmektedir. Türkiye yüzyılı diyoruz… Doğrular söylendiğinde devletin resmi makamlarında oturanlar da ellerini vicdanlarına koymalı. Doğruları söyleyenleri kısıtlamak engellemek yerine yarınlarımızı inşa süreci için birlikte emek vermeliyiz. Daha müreffeh bir Türkiye için sendikal barajlar kalkmalı. Mücadele Atatürk’ün izinde asırlık bir çınar olma yolunda sürdürülmelidir. Kökleriyle geçmişimizi, dallarıyla geleceğimizi kucaklayacak sendikal mücadeleler verip memurun emeklinin hakkını gözeten toplu sözleşme toplantılarının yapılmasını temenni ediyoruz.”