Sinop'ta ekmeğin hem gramajı düştü hem de fiyatı arttı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:09

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:18

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESO), fırıncı esnafının talebi üzerine ekmek fiyatında düzenleme gerçekleştirdi.

220 gram olarak 4 TL’den satılan somon ekmek, 210 grama düşürülerek fiyatının ise 5 TL’ye yükseltildiği belirtildi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, fırıncı esnafının artan maliyetler dolayısıyla zam talebinde bulunduğunu, ilçelerdeki fırıncıların da zam talebinin olduğunu kaydetti.

Gündoğdu, “Fırıncı esnafımız günümüz şartlarında artan maliyetlerden ötürü ürünlerin fiyatlarını arttırmak istediler, bizlere dilekçe ile müracaat ettiler. İlçemizden de aynı şekilde talepler geldi. Bizler de bizim üst kuruluşumuz olan Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği’ne yazılı olarak görüş verdik. Zam talebi üzerine bir komisyon kuruldu ve yapılan değerlendirmeler karara bağlandı. Sinop Belediyesi ve Sinop Valiliği’nden de olur yazısı alındıktan sonra ekmeğe zam talebi kabul edildi. 210 gram ekmek yeni fiyatı 5 liradan satılacak” dedi.