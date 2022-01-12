Son dakika | ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

Son dakika | ABD'de tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.5 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydederken yıllık enflasyon yaklaşık 40 yılın zirvesine ulaştı.

Reuters
12 Ocak 2022 Çarşamba, 16:35
Son dakika | ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
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Yıllık bazda tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 7 ile beklentilere paralel yükselirken bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında faiz oranlarını yükseltmeye başlayacağı beklentilerini destekler nitelikte.

TÜFE Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 artış kaydederek yüzde 0.4 seviyesindeki beklentilerin üzerinde açıklanırken ABD Çalışma Bakanlığı Kasım ayında TÜFE'yi yüzde 0.8 seviyesinde açıklamıştı.?

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Aralık ayında %0.6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon Kasım ayında yüzde 0.5 seviyesinde açıklanmıştı.

Tüketici fiyatları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 artmıştı.

Çekirdek enflasyon Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Kasım ayında çekirdek enflasyon yüzde 4.9 seviyesinde açıklanmıştı.


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