Son dakika | Borsada devre kesici uygulandı

Son dakika | Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'e ulaşması nedeniyle devre kesici uygulandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:40
Son dakika | Borsada devre kesici uygulandı
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Borsa İstanbul'da hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performanslarının ölçen BİST 30 endeksinde günlük kayıp yüzde 5’i aştı.

Birçok şirketin hisselerinde günlük düşüşler yüzde 5’i aştığı için devre kesiciler çalıştı ve işlemlere ara verildi.


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